В Москве ремонтируют корпус № 2 Боткинской больницы

3:05 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В Москве начался капитальный ремонт одного из корпусов Боткинской больницы. Медучреждение, открывшееся в 1910 году, включает в себя несколько десятков строений. Модернизацию корпусов осуществляют поэтапно, чтобы это проходило без ущерба функционированию организации. На этот раз будет отреставрирован объект культурного наследия.

Фото: botkinmoscow.ru

"Трехэтажное кирпичное здание площадью более трех тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", — рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина является одним из ведущих столичных медучреждений Москвы. Это крупный центр, специализирующийся на различных областях медицины, включая кардиологию, неврологию, онкологию, хирургию, гастроэнтерологию и другие. Больница оснащена современным оборудованием и использует передовые технологии для диагностики и лечения различных заболеваний. С 2018 года специалисты клиники проводят сложнейшие операции по пересадке органов. В начале мая, к примеру, здесь спасли жизнь мальчику из Калмыкии, который поступил о очень тяжелом состоянии — ему нужна была пересадка сердца. Чтобы подготовиться, свыше двадцати сотрудников Боткинской больницы в течение года повышали свое мастерство в Шумаковском центре и в зарубежных клиниках.

После операции наблюдение за пациентом продолжается в стационаре, где отдельное внимание уделяется питанию больных. Для того, чтобы пища стала одним из элементов, которые способствуют скорейшему восстановлению и выздоровлению пациента, организацию этого процесса передали на аутсорс профильным комбинатам. Меню составляют эксперты в области правильного питания — диетологи и нутрициологи, готовят же профессиональные повара.

Боткинская больница также активно участвует в научно-исследовательской деятельности и образовании, организуя конференции, семинары и обучающие программы для медицинских специалистов. Больница сотрудничает с другими медицинскими учреждениями и университетами, что способствует обмену опытом и внедрению инноваций в медицинскую практику.

Прием больных в медучреждении осуществляется ежедневно и без выходных. Предоставляется экстренная и неотложная медицинская помощь. 100 тысяч человек ежегодно получают здесь стационарную специализированную помощь.