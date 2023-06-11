Депутат Нилов заявил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды: в феврале и в апреле

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Период перехода на новые правила индексации пенсий завершится в 2025 году, и с этого времени размер страховых пособий неработающим пенсионерам будет увеличиваться дважды в год.

Фото: flickr.com

Главным отличием, рассказал депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов, станет индексация на размер фактической инфляции.

Первый раз, пояснил он изданию "Российская газета", новый подход будет применён 1 февраля 2025 года, тогда пенсии увеличат на 4%, затем размер выплат вырастет 1 апреля — на 3,6%.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва решила не отказываться от российской пенсии после переезда в Израиль, из-за чего местные власти приняли решение лишить певицу дополнительного ежемесячного пособия.

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