Бывший автозавод Nissan в России теперь называется "Лада Санкт-Петербург"

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Ранее названный автомобильный завод ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" будет переименован в ООО "Лада Санкт-Петербург". Соответствующее постановление подписал губернатор культурной столицы Александр Беглов.

Фото: https://лада.онлайн/auto-news

"Разрешить в обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург".

Напомним, что ранее автомобилестроительная компания АвтоВАЗ рассказала о своих планах при возобновлении работы питерского завода: в первую очередь, автоконцерн намерен запустить производство Lada X-Cross 5. Деятельность предприятия начнётся 14 июня.

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