Ранее названный автомобильный завод ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" будет переименован в ООО "Лада Санкт-Петербург". Соответствующее постановление подписал губернатор культурной столицы Александр Беглов.
"Разрешить в обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург".
Напомним, что ранее автомобилестроительная компания АвтоВАЗ рассказала о своих планах при возобновлении работы питерского завода: в первую очередь, автоконцерн намерен запустить производство Lada X-Cross 5. Деятельность предприятия начнётся 14 июня.
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