В Хакасии произошло с начала года около тысячи пожаров

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С начала текущего года в Хакасии произошло 998 возгораний. Только за минувшие выходные в субъекте ликвидировали 15 пожаров, сообщили в местном управлении МЧС.

Фото: РИА Новости

В ночь на субботу возникло возгорание в четырёхквартирном доме в населённом пункте Целинное в Ширинском районе. Первыми на место чрезвычайного происшествия прибыли добровольцы из села. Общая площадь пожара достигла 164 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём, пишет newkhakasiya. online.

В селе Новомарьясово в Орджоникидзевском районе в ту же ночь загорелась кабина трактора. Потушить пламя владельцу удалось самостоятельно. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Не исключается версия о поджоге.

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