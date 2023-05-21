Хакасия - родина технологических шедевров и чудес древности

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Хакасия, расположенная на юге Сибири, представляет собой удивительную смесь природных красот и культурного наследия. Здесь вы найдете все — от живописных горных пейзажей до величественных древних храмов.

Фото: pixabay. com

Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС

Среди всех созданий человечества, Саяно-Шушенская и Красноярская гидроэлектростанции, расположенные на реке Енисей, являются технологическими шедеврами, а также одними из самых крупных гидроэлектростанций в России и в мире по объему производимой электроэнергии. Обе станции объединили в себе инженерные знания и мощь природы. Впечатляющие технические и природные пейзажи можно полюбоваться с нескольких смотровых площадок, особенно красиво становится в темное время суток.

Плотины гидроэлектростанций создают огромные водохранилища, которые входят в состав биосферных заповедников. Эти места стали популярны для рыбалки, отдыха на многочисленных базах отдыха и для походов. Кроме того, на десятирублевой купюре изображена Красноярская гидроэлектростанция, а в селе Шушенское (которое и дало часть имени Саяно-Шушенской станции) В. И. Ленин отбывал сибирскую ссылку. Эти достопримечательности стали привлекать множество туристов.

Лечебные озера Хакасии

Лечебные водоемы Хакасии — необычайные природные источники здоровья и красоты. Республика славится своими более чем ста минеральными озерами, обладающими известными целительными свойствами. Среди них наиболее известным является озеро Шира. Еще в древности в хакасских легендах упоминалась его чудотворная лечебная сила. В настоящее время здесь функционирует несколько баз отдыха и санаториев, где можно насладиться полезными процедурами и пополнить запасы энергии.

Однако самый крупный минеральный водоем Хакасии — озеро Белё. В настоящее время здесь популярно не только лечение, но и экстремальные виды спорта, такие как кайтсерфинг. Озеро Тус считается самым соленым в республике, и его называют хакасским Мертвым морем. Оно также обладает уникальными лечебными свойствами и является местом паломничества для людей, стремящихся к выздоровлению.

Еще одно популярное озеро Хакасии — Иткуль. Это одно из немногих пресноводных водоемов в республике. Оно известно своей живописной природой и прекрасными условиями для рыбалки и отдыха на природе.

Все четыре озера расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Например, от Ширы до Иткуля всего 5 км, что позволяет посетить их одно за другим. Не упустите возможность окунуться в чудесный мир лечебных озер Хакасии и получить заряд энергии и бодрости.

Большой курган Салбык

В Камызякской степи располагается наибольшее количество археологических памятников Республики Хакасия. Местность эта известна как Долина Царей - здесь более двух тысяч лет назад были захоронены представители скифской знати. Салбыкский курган - это рукотворное сооружение, состоящее из песчаных плит, добытых на берегах реки Енисей, и образующее каменный квадрат размером 70 квадратных метров.

Исследователи считают, что эту земляную пирамиду возведены в III веке до нашей эры в качестве ритуального места. На кургане обнаружены остатки храма, обсерватории, склепов и могильников. Сегодня на территории кургана находится музей под открытым небом, где до сих пор время от времени проводятся археологические раскопки.

Бородинская пещера

Пещера Бородинская — идеальное место для любителей спелеотуризма. Если вы любите исследовать таинственные пещерные проходы, наслаждаться красотой сталагмитов и сталактитов, то это место не оставит вас равнодушным. Эта пещера, расположенная в 70 километрах от Абакана, является единственной в Хакасии, которая оборудована для посещения.

Общая длина коридоров пещеры составляет 1 800 метров, а ее глубина достигает 86 метров. Большие гроты пещеры образуют горизонтальную галерею, по которой перемещаются туристы. В этом месте вы сможете увидеть самый большой сталагмит в Сибири — "Верхняя пагода", высотой в 5 метров.

Подземный мир Бородинской пещеры поразит вас своей красотой и удивительными формами. Здесь вы найдете удивительные каменные формации, созданные миллионы лет назад природными процессами. Вы также можете узнать интересные факты о геологии и истории образования пещеры от экскурсоводов.

Место, которое стоит посетить всем любителям экстремальных видов отдыха и путешествий. Не забудьте взять с собой фонарик и одежду, которая защитит вас от влаги и холода в пещере.

Шалоболинская писаница

На границе Хакасии и Красноярского края расположен удивительный памятник под открытым небом — Шалоболинская писаница. Этот скальный массив, находящийся на расстоянии 2 км, содержит в себе 8 областей, на которых выведено порядка 550 рисунков, выполненных в различных техниках, таких как гравировка, полировка, выбивка на камне и шлифовка.

Некоторые из этих рисунков более 8 000 лет, что на несколько веков превосходит возраст египетских пирамид. Ученые полагают, что это место использовалось для проведения религиозных ритуалов и жертвоприношений древними людьми. Эти скальные рисунки — это не только уникальные образцы древней искусств, но и важное историческое наследие, которое является частью культурного наследия человечества.

Красноярские "Столбы"

На территории Красноярского края расположен знаменитый национальный парк "Столбы", который стал незаменимой остановкой в путешествии по Хакасии благодаря своей близости к республике. Восхитительные скальные образования вулканического происхождения на фоне горной тайги заставляют сердца туристов биться чаще.

Высота "Столбов" колеблется от 60 до 90 метров, а возраст этих природных чудес составляет от 450 до 600 миллионов лет. В настоящее время это важнейший государственный природный заповедник, являющийся старейшим в России. Здесь налажена отличная инфраструктура: пешеходные тропы и места для стоянки обустроены, а различные маршруты выстроены для удобства посетителей.