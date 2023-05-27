В юбилей Санкт-Петербурга жители мечтают о новом губернаторе

3:24 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Санкт-Петербургу 27 мая исполнилось 320 лет. Юбилей отмечается в городе с большим размахом. Жители и гости Северной столицы могут посетить различные фестивали, услышать солистов Мариинского театра, увидеть танцевальные номера и театральные представления.

Фото: Правда.Ру

Однако праздничная дата омрачается стагнацией Санкт-Петербурга, которая все больше беспокоит общественность. В городе наблюдается множество системных проблем, таких как разрушение исторической архитектуры, отсутствие прогресса в развитии метро и провал реформ.

По случаю юбилея Петербурга чиновники и жители города вспомнили о его основателе Петре I. Возлагая цветы к могиле императора и вспоминая о его заслугах, горожане отмечают: великий реформатор остался бы недоволен работой команды губернатора Александра Беглова.

"Один из болота сделал город, другой через 300 лет из города сделал болото", — пишут жители Петербурга.

"Петр Первый, наверное, не допустил бы такого отношения к своему детищу", — полагают горожане.

Многие отмечают, что при Беглове город стал выглядеть непрезентабельно. Команду губернатора не заботит ни чистота улиц, ни внешний вид наспех сооруженных дешевых торговых точек, ни качество товаров, которые они предлагают.

"Мусор в Петербурге" бьёт по имиджу города. Это первое что бросается в глаза, когда приезжаешь", — пишет гостья Северной столицы.

Отдельно стоит отметить, что неубранные тротуары приводят к травмам, а несанкционированная торговля непроверенным товаром — к проблемам со здоровьем.

"Сейчас покажусь максимально жестоким, но у меня ненависть к губернатору. И не просто ненависть: я хочу, чтобы он сел, и надолго сел. Прям злорадствую, когда представляю, как его посадят. А всё потому, что мой близкий человек поскользнулся на льду и был на волосок от смерти. А Беглов что? А Беглов продолжает радоваться жизни", — признается Владимир.

Кроме того, важной проблемой Северной столицы стала коррупция в городе. Показательно празднование юбилея Петербурга, благодаря которому, как подозревают петербуржцы, "освоены" крупные суммы.

"Год от года в декорациях меняется только цифра, а бюджет мероприятия растет на миллионы. В нынешнем году, в условиях СВО, на певцов и фейерверки чиновники заложили 77 миллионов рублей" — отмечают активисты движения "Петербург — город перемен".

Жители признаются, что в день рождения Петербурга хотели бы подарить любимому городу другого губернатора. Однако пока что чиновник продолжает занимать свое кресло и даже намерен идти на второй срок.

"Почему Беглов всё ещё на своём месте? Учитывая всё то, что он сделал с Питером, его давно пора отправить в шахты ресурсы добывать. Хоть бы нашёлся кто-нибудь, кто сможет это сделать", — мечтает Екатерина.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга негативно оценили обещание Беглова о постройке пяти мостов до 2040 года. Горожане считают, что хватит и одного — того, по которому губернатор покинет город.