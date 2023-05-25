Спасённый от живодёра в Нижнем Тагиле пёс Чип находится на попечении у зоозащитников в Екатеринбурге

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Собака, которую спасли от живодёра из Нижнего Тагила в настоящее время находится на попечении у зоозащитников.

Фото: mirsobak.net

Напомним, 23 мая полицейские задержали хозяина собаки по кличке Чип, который жестоко обращался с питомцем. Сейчас Чип находится в стационаре в одной из ветклиник Екатеринбурга, сообщает tagilcity.ru.

После стационара пёс будет проживать у волонтёра Татьяны пока будет идти следствие по делу о жестоком обращении с животными. За это время волонтёры попытаются подыскать для питомца постоянный дом и хозяина.

Отмечается, что здоровью Чипа сейчас ничего не угрожает, однако ведёт себя пока довольно боязливо.

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Статья 245 УК РФ жестокое обращение с животными