Жители Омска пытаются спасти собаку от соседа: регулярно слышны визги из квартиры

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Жители дома на улице Володарского в микрорайоне Старый Кировск города Омск забили тревогу в социальных сетях из-за жестокого обращения с животными.

Как сообщает gorod55.ru, жители одной из девятиэтажек в Старом Кировске утверждают, что 27-летний мужчина регулярно избивает в своей квартире собаку. Нередко этого соседа видят в состоянии алкогольного опьянения. Также соседи отмечают, что предположительно это такса, которая появилась у него около месяца назад.

Одна из жительниц дома заявила, что намерена спасти беззащитное животное, найти ему новый дом и хозяина. Также отмечается, что пса никто из жильцов не видел, поскольку его не выгуливают. Однако соседи регулярно слышат визги животного, доносящиеся из квартиры.

Известно, что женщина уже обратилась с заявлением в полицию.

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Статья 245 УК РФ жестокое обращение с животными - Адвокат по уголовным делам