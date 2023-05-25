Сдавать ЕГЭ будут 88,5 тыс. московских выпускников

88,5 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в этом году.
В Москве будут работать 364 пункта проведения единого экзамена, в том числе 7 таких площадок размещены в больницах.
На все пунктах сдачи ЕГЭ установлены системы видеонаблюдения для онлайн-трансляций. Контролировать тестирование будут общественные наблюдатели.
"Подготовили все необходимое для проведения ЕГЭ — 88,5 тыс. школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях. На базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще 7 организовали в московских больницах — для тех, кто проходит там лечение", — заявил Сергей Собянин.
Мэр добавил, что все системы готовы и для проведения экзаменов у девятиклассников. Для них организован 491 пункт приема, в частности в школах и медицинских учреждениях. Информатику, географию, иностранные языки и физику школьники смогут сдать в электронной форме.
Для учащихся с ограниченными возможностями предусмотрена сдача экзаменов на дому.
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