В Татарстане жители Лаишевского района обнаружили следы медведя неподалёку от водоёма. Они серьёзно напугались, узнав о возможном нахождении дикого животного рядом с населённым пунктом, пишет inkazan.ru.
По информации издания, снимок со следом медведя выложил местный житель в социальных сетях. Как пояснил мужчина, раньше косолапые не водились в этих краях. Фотография была сделана около деревни Серебрячиха, уточнил автор поста.
Пользователи Сети предположили, что медведь пытался найти пищу, поэтому ходил рядом с водоёмом. В государственном комитете Татарстана по биологическим ресурсам ещё не комментировали ситуацию.
Ранее биолог Павел Глазков порекомендовал россиянам спрятаться за толстым деревом при встрече с лосём, медведем или кабаном в лесном массиве.
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