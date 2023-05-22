Биолог Глазков: как действовать при встрече с лосем, чтобы он не напал на человека

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

С наступлением тёплой погоды выросла вероятность повстречать в лесах или на проезжих частях лосей. Не следует провоцировать животное и привлекать к себе внимание, чтобы избежать нападения, сообщает биолог Павел Глазков.

Фото: pixels

"Если вдруг вы увидели лосей, ни в коем случае к ним не приближайтесь. Есть соблазн поближе подойти, сфотографировать, но лучше этого не делать. Потому что лось может сначала не проявлять агрессию, а потом резко наброситься. У него прыжки очень высокие и длинные. Удар копытом смертельный для человека", — предупреждает биолог.

Как сообщает Москва 24, по лосю можно понять, что он готовится к нападению: у животного будут прижаты уши и поднята холка.

Спрятаться от лося можно за толстым деревом, блуждая вокруг ствола. Совершив несколько неудачных попыток, животное оставит старания и покинет территорию, рассказывает Глазков. Если же спрятаться негде, то необходимо снять куртку или любую одежду и поднять их над головой. Лося это остановит, так как человек визуально становится выше. Таким образом защититься можно и от нападения медведя или кабана, резюмировал специалист.

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