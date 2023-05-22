Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Пари НН" выиграл команду "Сочи" со счетом 4:0.
Голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов, Никита Каккоев.
Команда "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Сочи" 10-ю строчку. Победа нижегородцев позволила избежать прямо вылета из лиги.
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