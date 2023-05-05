Международные резервы России выросли на 0,3 процента

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия

Объём международных резервов РФ вырос на 0,3%. Об этом сообщает Центральный Банк государства, добавив, что в целом запасы увеличились на $1,8 млрд.

Фото: ИА Regnum

"Объём международных резервов по состоянию на 28 апреля составил $598,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%, под воздействием положительной переоценки"

Если брать показатель от 21 апреля текущего года, то на тот период резервы оценивались в $597,1 млрд.

Напомним, что Россия заняла четвертую позицию по золотовалютным резервам мира по итогам 2022 года.

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