Снимок фотографа из Новосибирска попал в PhotoVogue: медведь и дрессировщица

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Снимок фотографа Ольги Бурмистровой из Новосибирска был опубликован на платформе проекта модного журнала Vogue.

Фото: novos.mk.ru

Фотографы со всего мира могут отправлять свои работы на платформу PhotoVogue, на которую попадают необычные снимки. Это уникальная возможность поделиться своими работами, а попадание снимка в этот проект — очень почётно для профессионала.

Ольга Бурмистрова решила также отправить снимок, сделанный ею в Новосибирске два года назад. На фото запечатлены дрессировщица Майя Кирсанова и ее медведь Арчи. Об этом сообщает atas.info.

"Мы готовились к фотосессии, Майя расчёсывала Арчи, потом мы стали что-то обсуждать, а мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр. Майя вообще не очень любит фотографироваться, но этот снимок ей понравился", — написала фотограф в соцсетях.

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Как фотографу попасть на страницы Vogue?