Снимок фотографа Ольги Бурмистровой из Новосибирска был опубликован на платформе проекта модного журнала Vogue.
Фотографы со всего мира могут отправлять свои работы на платформу PhotoVogue, на которую попадают необычные снимки. Это уникальная возможность поделиться своими работами, а попадание снимка в этот проект — очень почётно для профессионала.
Ольга Бурмистрова решила также отправить снимок, сделанный ею в Новосибирске два года назад. На фото запечатлены дрессировщица Майя Кирсанова и ее медведь Арчи. Об этом сообщает atas.info.
"Мы готовились к фотосессии, Майя расчёсывала Арчи, потом мы стали что-то обсуждать, а мне так понравилось, как они сидели рядышком, обнявшись, и я сделала кадр. Майя вообще не очень любит фотографироваться, но этот снимок ей понравился", — написала фотограф в соцсетях.
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