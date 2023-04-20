Специалисты межрегионального следственного управления СК РФ проводят доследственную проверку по факту отцепки вагона с пассажирами электрички "Новосибирск-Барабинск".
Вечерняя поездка 18 апреля для нескольких жителей новосибирского пригорода окончилась приключением. На перегоне "Коченево-Дупленская" пригородный электропоезд "потерял" вагон, но случившееся сразу заметил машинист, остановил состав и пересадил пассажиров в другие вагоны, чтобы доставить до пункта назначения.
"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности", — цитирует представителя ведомства издание "АиФ-Новосибирск".
Правовую оценку инциденту дадут после того, как будут установлены все обстоятельства происшествия.
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