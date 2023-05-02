Путин назвал самодостаточность во всём — основой российского суверенитета

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский президент Владимир Путин назвал самодостаточность основой российского суверенитета. Правда, для того чтобы всё производить самостоятельно, требуется развивать образование.

Фото: Администрация президента РФ

По мнению Владимира Путина, в основе суверенитета России лежит самодостаточность в самых разных ключевых областях. Президент подчеркнул, что удовлетворить этот запрос на самодостаточность и, как следствие, укрепление суверенитета, поможет только развитие образования.

"В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе сохранения нашего государства и территориальной целостности страны, — отметил президент на совещании с членами правительства. — Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности".

Путин также подчеркнул, что уровень самодостаточности зависит от образования и культуры россиян. А эти два фактора неразрывно связаны с традициями народов, населяющих страну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наконец-то! Путин возвращает суверенитет России. Почему только сейчас?