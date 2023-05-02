Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий внес законопроект, который предполагает запрет некоторым чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах.
Речь идет о тех государственных служащих, которые занимают критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности.
Стоит отметить, что в число таких лиц входят: депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, министры, а также некоторые сотрудники прокуратуры, СКР, МВД, Счетной палаты и Центробанка.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.