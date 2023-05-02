В Улан-Удэ от нападения собаки пострадали шестеро детей

В столице Бурятии, городе Улан-Удэ пострадали шестеро детей в результате нападения алабая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 мая, в Октябрьском районе города. Дети шли в школу, когда на них напала собака. Отмечается, что на животном был ошейник.

Двоих детей пес покусал, поэтому им пришлось делать прививки, остальные четверо отделались испугом и разорванной одеждой.

Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность владельца алабая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.