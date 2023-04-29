Полиция ищет серийного вора тележек и люков под Новосибирском

Похищение тележек из торгового зала магазина было зафиксировано в поселке Садовый, расположенном под Новосибирском. Владелец магазина обратился в полицию, чтобы найти похитителей. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в этом же поселке также похищали канализационные люки с улиц. Полиция считает, что возможно, это были совершены одними и теми же лицами.

"В настоящее время проводится проверка обстоятельств данного инцидента, идет работа по выявлению причастных к происшествию", — заявили в правоохранительных органах.