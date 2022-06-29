Работников IKEA атакуют с просьбами купить товар на закрытой распродаже

Шведская компания IKEA перед уходом с российского рынка решила избавиться от остатков товаров. Сначала мебель предложат сотрудникам, а потом всем желающим.

Несмотря на желание IKEA остаться на отечественном рынке, компания предпочла освободить склады, для чего была объявлена внутренняя распродажа. После того, как информация об этом просочилась в широкий доступ, работникам сети магазинов для дома предлагают стать посредниками для приобретения товаров.

Как стало известно, до 1 июля в IKEA можно будет попасть исключительно по служебному удостоверению, а потому в соцсетях просят у сотрудников магазина сделать покупку за небольшую комиссию. Многих работников такое предложение возмущает, так как они теряют работу и совершенно не хотят думать о "халтуре", пишет портал newizv.ru.

"У людей решается судьба, а тут от них требуют закупиться, это некрасиво", — пояснил изданию представитель профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Несмотря на это, идея устроить распродажу для работников оказалась успешной. Сейчас очереди на кассах сопоставимы с прежними временами, когда люди вывозили мебель на нескольких тележках.