Боевики ВСУ подвергли миномётному обстрелу экскаватор в Белгородской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Очередной обстрел российских регионов предприняли боевики из ВСУ. На территории Белгородской области их целью стал экскаватор.

ВСУ открыли миномётный огонь по территории Белгородской области, который вёлся из района украинского приграничного села Порозок, расположенного в Сумской области. Информацию об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На этот раз мины попали по экскаватору. При этом техника в тот момент осуществляла дорожно-строительные работы, и в самом экскаваторе находился водитель. Рядом с ним разорвалось восемь мин калибром 120 мм. Водитель получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее глава комитета по обороне Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что поскольку государственные границы Российской Федерации слишком продолжительны, для их охраны необходимо задействовать местное население.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ад в Каховке: ВСУ ударили системой HIMARS по Херсонской области. ВИДЕО