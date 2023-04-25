Беженцы из Украины и Донбасса получили в России уже более 14 миллиардов рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Находящиеся на территории России беженцы из Донбасса и Украины уже получили солидные выплаты. Их общая сумма превысила 14 миллиардов рублей.

В общей сложности, беженцы из Донбасса и Украины получили в качестве поддерживающих и социальных выплат на территории России 14 миллиардов 8 миллионов рублей. Такую информацию ТАСС сообщили в силовых структурах.

Эти выплаты проиводятся в соответствии с решением российского правительства, принятом в феврале 2022 года. Сообщается, что с того момента границу России пересекли более 5,5 миллиона человек.

Каждый беженец может рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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