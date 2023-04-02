Adevarul: румыны выгоняют украинских беженцев на улицу после сворачивания господдержки

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Румынские граждане, принявшие в своих домах беженцев с Украины, требуют от мигрантов искать новое жилище и выгоняют их на улицу, сообщают местные СМИ.

Как оказалось, государство не только задолжало румынам выплаты по действующей программе поддержки, Бухарест планирует вовсе отказаться от денежных выплат домохозяйствам, которые предоставили кров украинцам.

Ранее каждая румынская семья получала из бюджета 70 леев (около 1200 рублей) в день на каждого мигранта, потому большая украинская семья без проблем находила себя жильё, пишет издание Adevarul. Отныне выплаты будут направляться напрямую семьям беженцам: они составят две тысячи леев (34 тысячи рублей) и срок поддержки ограничат четырьмя месяцами.

Власти Румынии отчитались, что уже потратили 565 миллионов евро на мигрантов с Украины, а это непосильная ноша для бюджета страны.

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