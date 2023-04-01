В польском городе Лодзи местные жители жёстко избили двоих беженцев с Украины, сообщают местные СМИ.
Неделю назад поляки распевали спиртное в местном парке, когда к ним присоединились двое молодых украинцев, удалось выяснить корреспондентам. В ходе беседы произошла ссора, после чего местные жители набросились на мигрантов с криками "Вы с Украины, мы вас ненавидим, убирайтесь домой".
Позже выяснилось, что у одного из избитых сломана челюсть и повреждены рёбра.
"Они очень быстро нанесли удары. А когда нас повалили, у нас не было шансов", — цитирует украинцев издание Wprost.
В прокуратуре региона заверили, что этот инцидент является обычным хулиганством и не произошел на почве национальной розни.
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