Боевик по кличке Палач получил срок в 23 года за нападение на псковских десантников

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

Участник банд Басаева и Хаттаба боевик по кличке Палач приговорён к 23 годам лишения свободы. Этот срок он будет отбывать за нападение на псковских десантников в Чечне.

В 2000 году чеченские боевики из банд Басаева и Хаттаба совершили нападение на псковских десантников, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Большинство из участников того террористического акта уже мертвы или находятся в местах лишения свободы. Магомед Магомедов был одним из последних, кто всё ещё не ответил по суду за это нападение.

Однако ранее он уже был приговорён к 21 году лишения свободы за нападения в марте 2000 года на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих введенской комендатуры, в ходе которых погибли 36 сотрудников МВД и семь военнослужащих.

И вот теперь он получил ещё 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете. Нападение на псковских десантников считается одним из самых трагических для российской армии эпизодов в серии контртеррористических операций в 1999–2000 годах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Чечне нашли стрелявшего в дочь Барщевского