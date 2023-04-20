Участник банд Басаева и Хаттаба боевик по кличке Палач приговорён к 23 годам лишения свободы. Этот срок он будет отбывать за нападение на псковских десантников в Чечне.
В 2000 году чеченские боевики из банд Басаева и Хаттаба совершили нападение на псковских десантников, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Большинство из участников того террористического акта уже мертвы или находятся в местах лишения свободы. Магомед Магомедов был одним из последних, кто всё ещё не ответил по суду за это нападение.
Однако ранее он уже был приговорён к 21 году лишения свободы за нападения в марте 2000 года на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих введенской комендатуры, в ходе которых погибли 36 сотрудников МВД и семь военнослужащих.
И вот теперь он получил ещё 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете. Нападение на псковских десантников считается одним из самых трагических для российской армии эпизодов в серии контртеррористических операций в 1999–2000 годах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.