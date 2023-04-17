Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Японские власти выразили протест России из-за учений в районе Курил
Словакия передала обещанные Украине истребители МиГ-29
РИА Новости: Молдавии вынесли приговор, политическая система Санду теряет поддержку
SHOT: на границе задержали гражданина России при попытке уйти воевать за ВСУ
Шойгу на встрече с Путиным доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота
Independent: миру угрожает новый опасный вариант коронавируса "артур"
Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу
Экс-депутат Рады Кива: к сентябрю Украина прекратит существование из-за сдачи ряда регионов Польше
Боевой кот Черномырдин ведёт наблюдение за дронами ВСУ под Донецком

Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств

1:04
Россия

Уже почти половина граждан России гордится своим гражданством. К такому выводу пришли социологи из НИУ ВШЭ.

Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств

Как показал социологический опрос, проведённый экспертами Высшей школы экономики, уже 48 процентов жителей России гордятся своим гражданством. В 2021 году их количество составляло всего 20,8 процента, но резко выросло в период проведения СВО.

Каждый четвёртый участник этого опроса или 25 процентов заявили, что испытывают спокойную уверенность в отношении своего гражданства. А вот количество тех, у кого гражданство РФ не вызывает никаких чувств, за тот же год сократилось с 23 до 13 процентов.

При этом опрос также показал, что 73 процента жителей России испытывают положительные эмоции в связи с наличием российского гражданства. В прошлом году об этом могли сказать только около половины участников опроса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": терапевт Кабаненко проинформировала граждан РФ о заболеваниях, которых на самом деле не существует
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Стало известно, кто заработает на схватке США с Китаем
Появилась новая уловка для получения взяток от туристов
Появилась новая уловка для получения взяток от туристов
Последние материалы
Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств
РИА Новости: Молдавии вынесли приговор, политическая система Санду теряет поддержку
SHOT: на границе задержали гражданина России при попытке уйти воевать за ВСУ
Шойгу на встрече с Путиным доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота
Independent: миру угрожает новый опасный вариант коронавируса "артур"
Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу
Экс-депутат Рады Кива: к сентябрю Украина прекратит существование из-за сдачи ряда регионов Польше
Собака подставляет живот для поглаживания: ей приятно, комфортно и это знак покорности
Боевой кот Черномырдин ведёт наблюдение за дронами ВСУ под Донецком
Полковник США Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников