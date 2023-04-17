Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Уже почти половина граждан России гордится своим гражданством. К такому выводу пришли социологи из НИУ ВШЭ.

Как показал социологический опрос, проведённый экспертами Высшей школы экономики, уже 48 процентов жителей России гордятся своим гражданством. В 2021 году их количество составляло всего 20,8 процента, но резко выросло в период проведения СВО.

Каждый четвёртый участник этого опроса или 25 процентов заявили, что испытывают спокойную уверенность в отношении своего гражданства. А вот количество тех, у кого гражданство РФ не вызывает никаких чувств, за тот же год сократилось с 23 до 13 процентов.

При этом опрос также показал, что 73 процента жителей России испытывают положительные эмоции в связи с наличием российского гражданства. В прошлом году об этом могли сказать только около половины участников опроса.

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