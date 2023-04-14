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Спонсор избирательной кампании Беглова "Норд-Строй" выиграл тендер на строительство спортшколы за 2 млрд рублей

3:37
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге определили победителя тендера на строительство детско-юношеской спортивной школы в Красносельском районе. Контракт почти на 2 миллиарда рублей достался компании "Норд-Строй", при этом два конкурента были отстранены от торгов по решению чиновников из "Фонда капитального строительства и реконструкции". С 2019 года "Норд-Строй" получил от "ФКСР" контрактов уже на 10,7 миллиарда рублей. Поток контрактов пошел после того, как действующий глава компании Алексей Кучинов проспонсировал избирание Александра Беглова.

Спонсор избирательной кампании Беглова "Норд-Строй" выиграл тендер на строительство спортшколы за 2 млрд рублей

Спортшкола появится на пересечении Проспекта Ветеранов и улицы Лётчика Пилютова. В настоящее время там находится безымянный сквер. Местные жители более полувека, с момента застройки района, просили городские власти облагородить зелёный участок, но безрезультатно. В 80-х там планировали построить кинотеатр, были проекты спортшкол, но от идей отказались из-за сложного грунта. Теперь вместо сквера должна появиться спортшкола.

Почти сразу после избрания Александра Беглова на пост губернатора Петербурга в "Фонде капитального строительства и реконструкции" происходит резонансное назначение. Заместителем главы фонда становится Арзу Фаталиев, один из топ-менеджеров "Петрокома". Компания занималась укладкой б/у труб для теплотрасс под видом новых. Ущерб оценивался в 3 миллиарда рублей.

Сразу после назначения Фаталиева ряд строительных компаний, ранее не интересовавшихся госконтрактами, начинают выигрывать крупнейшие тендеры. В 2020 году Беглов назначает Игоря Креславского, семье которого принадлежит холдинг "РСТИ", главой Комитета по строительству. Тот, в свою очередь, делает Фаталиева руководителем "ФКСР". С этого момента тенденция с распределением контрактов приобретает массовый характер.

Кроме того, в лице Фаталиева азербайджанская диаспора получила "своего человека" в Комстрое. СМИ неоднократно указывали на беспрецедентное укрепление именно азербайджанской диаспоры в Петербурге при уроженце Баку Александре Беглове. Тенденция коснулась практически всех секторов жизни города.

Среди новых "королей" строительного госзаказа оказались компании семьи и партнеров Креславского ("Балтинвестстрой" и "Лентехстрой" с контрактами на 35 миллиардов рублей), компания бывших коллег Фаталиева ("Суар-Групп" с контрактами на 14,4 миллиарда рублей), а также спонсировавшие избирательную компанию Беглова бизнесмены ("ПСБ Жилстрой" с контрактами на 22,9 миллиарда рублей).

К последним также относится "Норд-Строй". Действующий владелец компании Алексей Кучинов ранее руководил УК "Петроградская", в 2019 году со счетов предприятия был направлен 1 миллион рублей в избирательный фонд Беглова, что является максимально допустимой суммой. Однако Кучинов вряд ли является фигурой самостоятельной, его карьера тесно связана с петербургским миллиардером Феликсом Длином. Как бы то ни было, но только за первый квартал 2023 года "Норд-Строй" получил от "ФКСР" контрактов более чем на 4 миллиарда рублей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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