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Автор Александр Приходько

Спонсировавший избрание Беглова владелец компании "Норд-Строй" за два года получил от ФКСР контракты на 6,5 млрд рублей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В последних числах октября "Фонд капитального строительства и реконструкции" заключил контракт на 210 миллионов на строительство пожарного депо в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По итогам тендера победителем была признана строительная компания "Норд-Строй", впрочем, конкурентов у них не нашлось. Это уже 17 контракт "Норд-Строя" с ФКСР, а их общая сумма приблизилась к 7 миллиардам рублей. 15 из 17 контрактов, на 6,5 миллиарда рублей, были заключены уже после того, как в 2020 году в "Норд-Строе" и ФКСР сменились руководители.

Спонсировавший избрание Беглова владелец компании "Норд-Строй" за два года получил от ФКСР контракты на 6,5 млрд рублей

В ноябре 2019 года избравшийся губернатором Александр Беглов проводит резонансное назначение. Заместителем главы ФКСР он делает Арзу Фаталиева, одного из топ-менеджеров компании "Петроком". В 2012 году фирма оказалась в центре скандала, когда по так называемому "трубному делу" были арестованы владельцы компании и чиновники. По версии следствия, в рамках госконтрактов "Петроком" уложил 600 километров б/у труб для теплотрасс, ущерб оценивался в 3 миллиарда рублей. Но за 4 года следствия дело развалилось.

Спустя месяц после назначения Фаталиева в ФКСР, в декабре 2019 года, ранее малоизвестная компания "Норд-Строй" получает свой первый большой контракт — 711 миллионов рублей на реконструкцию Колледжа судостроения и прикладных технологий.

Основной поток контрактов с "Норд-Строем" начинается с 2021 года. К тому моменту единственным учредителем и руководителем компании стал Алексей Кучинов. До этого у Кучинова не было своего бизнеса, но он руководил компаниями "Перспектива" и "УК "Петроградская", занимавшимися сдачей недвижимости в аренду. До недавнего времени обе принадлежали петербургскому миллиардеру Феликсу Длину.

Интересно, что руководимая Кучиновым "УК "Петроградская" в 2019 году направила 1 миллион рублей, максимально возможную сумму, на избирательную кампанию Александра Беглова. А спустя год, находящийся под контролем ставленника Беглова ФКСР начинает заключать крупные контракты с "Норд-Строем", владельцем которой становится Кучинов.

Достоверно не известно, продолжает ли Кучинов действовать в интересах Длина, но факт — новоявленный бизнесмен уже получил контракты почти на 7 миллиардов бюджетных рублей. И поток денег хлынул именно после того, как им за счёт "УК "Петроградская" было проспонсировано избрание действующего губернатора.

Накануне мы рассказали, что связанная со спонсированием избирательной кампании Беглова фирма "БСП "Жилстрой" получила контракт стоимостью 1,3 миллиарда рублей на реставрацию стен Петропавловской крепости. Следить за работами будут племянница губернатора Екатерина Беглова и его спецпредставители, отправленные на "пенсию" в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, через который ежегодно проходят миллиарды рублей.

Свою прибыль получили и другие спонсоры Беглова, работающие в самых разных сферах — от строительства до оборонки. Так, НПО "Спецматериалов", направившее 1 миллион рублей в избирательный фонд, стало главным подрядчиком Петербурга по обеспечению мобилизованных обмундированием. Теперь компания в неограниченном размере получает финансирование из резервного фонда Петербурга.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы александр беглов
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