Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хакеры опубликовали состав оперативной группировки войск ВСУ "Харьков"
УАЗ представил специальную версию "Буханки" под названием "Ривьера" для любителей автопутешествий
РИА Новости: решающая битва США, России и Китая за Европу только начинается
Всемирный банк полагает, что рубль может стать альтернативой доллару
Дилеры Lada сообщают о нехватке доступных моделей с высокой наценкой
Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери Аллы Пугачёвой: "Камни с неба будут лететь, Алла будет петь"
ВКС России при помощи БПЛА нанесли удар по колонне военной техники ВС Украины
Шойгу: Тихоокеанский флот приведён в высшую степень боеготовности из-за внезапной проверки
Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Приморье после песчаной бури

0:46
Россия

После налетевшей на Приморский край песчаной бури специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в трёх муниципальных образованиях региона.

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Приморье после песчаной бури

Эксперты заверили жителей, что содержание пыли в атмосфере находится в пределах допустимых значений. Это подтвердило 15 проведённых исследований, пишет издание vostokmedia.com.

Песчаная буря и следующие за ней "грязевые дожди" обрушились на Приморье 12 апреля. Как рассказали синоптики, ветры принесли в регион песок из пустыни Гоби.

Местные жители жаловались в соцсетях на разводы на машинах и песчинки в волосах, а власти края попросили приморцев не выходить без нужды на улицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Апокалипсис наступает: жуткая песчаная буря накрыла Бразилию
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины
Зеленский объявил войну региональным руководителям
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В СНБО Украины назвали условие для окончания СВО
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
Зацепин рассказал, что Ирина Дубцова пользовалась поддержкой Игоря Крутова на "Фабрике звёзд-4"
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
Последние материалы
Россия в 2022 была готова отдать Украине Крым и Донбасс во время переговоров — Арестович
Читатели Daily Mail осудили правительство США за лёгкий доступ к секретным файлам Пентагона
Венгерский премьер Орбан назвал Украину несуществующей страной
Politico: Венгрия тайно позволяет НАТО перевозить через своё воздушное пространство оружие для ВСУ на Украину
Дипломат из США отказался снимать шляпу у Зеленского: "Так он же в свинарнике. Это нормально"
Немцы раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после слов о Путине: "Волосы встали дыбом"
Место, населённое дикарями и красивыми женщинами: как была открыта Бразилия в 15 веке
Российская разведка поймала в "огневую засаду" американский броневик ВСУ под Угледаром
Politico: российские военные на Украине научились сбивать американские "умные бомбы" JDAM
Рогов заявил о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников