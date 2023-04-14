Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Приморье после песчаной бури

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

После налетевшей на Приморский край песчаной бури специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в трёх муниципальных образованиях региона.

Эксперты заверили жителей, что содержание пыли в атмосфере находится в пределах допустимых значений. Это подтвердило 15 проведённых исследований, пишет издание vostokmedia.com.

Песчаная буря и следующие за ней "грязевые дожди" обрушились на Приморье 12 апреля. Как рассказали синоптики, ветры принесли в регион песок из пустыни Гоби.

Местные жители жаловались в соцсетях на разводы на машинах и песчинки в волосах, а власти края попросили приморцев не выходить без нужды на улицу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Апокалипсис наступает: жуткая песчаная буря накрыла Бразилию