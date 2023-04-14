После налетевшей на Приморский край песчаной бури специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в трёх муниципальных образованиях региона.
Эксперты заверили жителей, что содержание пыли в атмосфере находится в пределах допустимых значений. Это подтвердило 15 проведённых исследований, пишет издание vostokmedia.com.
Песчаная буря и следующие за ней "грязевые дожди" обрушились на Приморье 12 апреля. Как рассказали синоптики, ветры принесли в регион песок из пустыни Гоби.
Местные жители жаловались в соцсетях на разводы на машинах и песчинки в волосах, а власти края попросили приморцев не выходить без нужды на улицу.
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