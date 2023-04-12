В посёлке Рыбак Приморья произошёл природный пожар. Причиной послужил сильный ветер, из-за которого огонь быстро распространялся.
По данным vostokmedia.com, в тушении огня принимают участие 20 пожарных. Пламя не повредило жилые дома и постройки, отметили журналисты. Они добавили, что ликвидация пожара продолжается на территории поля.
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