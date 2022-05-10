Российский лидер Владимир Путин призвал не допустить повторения ситуации 2021 года, когда в России регистрировались интенсивные и продолжительные лесные пожары.
Глава государства предложил принять дополнительные меры, которые позволили бы снизить остроту проблем с природными пожарами. Он поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению возгораний для каждого региона и в целом по стране.
"Ряд регионов России борется с пожарами, возникшими в населённых пунктах. Причём значительный материальный ущерб очевиден", — сказал Путин во время совещания, посвящённого пожарной безопасности.
Он добавил, что в некоторых субъектах РФ в результате пожаров погибли люди.
Президент также подчеркнул: главы регионов не должны замалчивать проблемы, особенно если ситуация выходит из-под контроля. Как отметил Путин, масштабные лесные пожары подрывают усилия, направленные на сохранение климата.
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