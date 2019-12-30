Самые разрушительные лесные пожары в мире в 2019 году: где и почему

В 2019 году Россия с ужасом наблюдала за тем, как огонь уничтожает "зеленые легкие планеты" — сибирскую тайгу. Тысячи гектаров сгоревшего леса — дорогая цена за чью-то (как считает большая часть общества) халатность.

Но, оказывается, лесные пожары в 2019-ом — беда не только России.

Подводя итоги уходящего года, канадское информагентство HuffPost US назвало его "особенно сложным для лесных пожаров по всей планете". Причина их, по версии издания — изменение климата, которое "делает их более частыми и интенсивными".

В качестве доказательства HuffPost US рассказывает о самых крупных лесных пожарах.

Австралия

Пожары бушевали по всей стране. С сентября по декабрь в огне погибли 9 человек, было уничтожено около 1000 домов, выжжено более 4,86 миллионов гектаров леса.

Пик пожаров в Австралии пришелся на декабрь (там это традиционно самый жаркий месяц года). Температура воздуха достигала 44,9 градуса по Цельсию.

Лесные пожары всегда были особенностью австралийской жизни, но в этом году пожары являются самыми интенсивными и разрушительными с 1974 года.

"По стране прокатилась волна призывов более серьезно отнестись к климатическому кризису, но правительство Австралии отказалось признать, что изменение климата сыграло какую-либо роль в разворачивающейся катастрофе", — пишет HuffPost US.

Калифорния

Сезон лесных пожаров в Калифорнии в 2019-ом был разрушительным. Тысячи людей лишились своих домов, выжжено более 101 171 гектаров леса. Ущерб власти оценили в 104 миллиарда долларов.

Для предотвращения лесных пожаров власти вводили плановые отключения электроэнергии. В итоге 3 млн человек оставались длительное время электричества, некоторые из них почти на неделю.

Амазонка

В этом году на Амазонке произошло более 80 000 лесных пожаров, что на 75% больше, чем в 2018. Многие из этих пожаров были возложены на людей и компании, расчищающие землю для промышленности и сельского хозяйства — преимущественно для производства говядины и сои.

"А ведь Амазонка — огромное хранилище углерода, является жизненно важным буфером, защищающим от изменения климата. Страшно представить, какую брешь в этой защите пробили лесные пожары в 2019 году, как сильно разрушили они уникальную экосистему".

Россия

Сотни пожаров распространились по всей Сибири этим летом, жарким и сухим. Сибирь привыкла к лесным пожарам, но масштабы их в 2019 году были необычными. Да и бушевали они близко к крупным мегаполисам, в которых люди неделями задыхались от дыма.

Еще большее число пожаров происходило в отдаленных, труднодоступных районах, называемых "контрольными зонами", где власти не обязаны бороться с пожарами, поскольку стоимость борьбы с ними выше, чем ущерб, который они причиняют.

Критики обвинили российское правительство в неподготовленности и недостаточном финансировании противопожарной защиты и противопожарных мероприятий. Миллион человек подписали петицию с требованием к правительству действовать и, в конце июля, российское правительство объявило чрезвычайное положение в пяти регионах Сибири и подключило военных к борьбе с пожарами.

Экологические организации говорят, что последствия этих пожаров выходят далеко за пределы России. "Ситуация с лесными пожарами в Сибири уже давно перестала быть локальной проблемой и превратилась в экологическую катастрофу в масштабах всей страны", — считают в Greenpeace .

Токсичный дым от лесных пожаров распространился по всей стране, и было подсчитано, что в июле пожары высвободили 300 000 мегатонн углекислого газа. Пожары также производят "черный углерод", который оседает на арктических льдах и поглощает солнечный свет, усугубляя глобальное потепление.

Индонезия

Лесные пожары горят в Индонезии каждый год, но сухая погода в 2019 году сделала этот год особенно разрушительным. Когда дым повалил над Юго-Восточной Азией, школы были закрыты, а загрязнение воздуха поставило под угрозу миллионы людей, особенно детей.

Пожары в Индонезии часто связаны с подсечно-огневыми методами расчистки леса для плантаций пальмового масла.

Лесные пожары не только высвобождают выбросы углерода, но и лишают среды обитания находящихся под угрозой исчезновения орангутанов.

Ливан

В октябре Ливан пережил самые страшные за последние десятилетия лесные пожары, усугубленные жарой в сочетании с сильным ветром. Более 100 пожаров сожгли около 3700 гектаров земли и унесли по меньшей мере одну жизнь. На борьбу с пожарами были направлены спецназовцы с водометами.

При чем тут изменение климата и что можно предпринять

Изменение климата играет важную роль: чем жарче, тем суше растительность, которая действует как идеальная растопка для костров. Ежегодные дожди приходят все позже и позже, в то время как горячие, сухие ветры помогают разжечь пожары.

Здесь нет простых решений. Решение проблемы роста глобальных выбросов парниковых газов, вызывающих климатический кризис, было бы началом.

И, конечно, не надо забывать про человеческий фактор. Некоторые люди не внемлют запретам на сжигание сухой травы и мусора, ссылаясь на то, что так делали испокон веков. И не желают понимать, что небольшие, контролируемые пожары зажигаются, чтобы уничтожить то, что не нужно больше, но могут привести к катастрофическим лесным пожарам.