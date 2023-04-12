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Дрон-камикадзе атаковал свинокомплекс в Белгородской области: убито 179 свиней

Россия

Запущенный украинскими ВСУ дрон-камикадзе атаковал свинокомплекс в Белгородской области. После этого он также был подвергнут обстрелу.

Дрон-камикадзе атаковал свинокомплекс в Белгородской области: убито 179 свиней

Белгородская область в очередной раз подверглась атаке со стороны ВСУ. На этот раз её объектом стал один из свиноводческих комплексов в трёх километрах от границы с Украиной. Вначале его атаковал дрон-камикадзе, а потом животноводческое предприятие было обстреляно.

Telegram-канал Shot сообщает, что в результате атаки 179 свиней было убито и ещё 150 ранено. Обстрел предприятия "Агро-Белогорья" начался 11 апреля в 9 утра. При детонации дрона-камикадзе были повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне.

Днём по этому комплексу выпустили пять мин. Разрушения имеются в трёх корпусах, также повреждён газопровод. Сегодня сотрудники комплекса пытаются спасти раненых и контуженных животных.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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