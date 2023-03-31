The Jamestown Foundation: Иран проникает все глубже в Россию с полного одобрения Москвы

1:51 Your browser does not support the audio element. Россия

Степень проникновения Ирана в Россию сейчас абсолютно беспрецедентна. Этому поспособствовала международное изоляция, которой подверглись обе страны.

Решение Ирана поставлять Москве беспилотники и другие военные технологии привлекло к себе самое пристальное внимание в мире. И это неудивительно, так как речь может идти о долгосрочных последствиях изменения традиционных торговых путей в контексте роста напряжённости между Россией и Западом и появлении новых коридоров между Россией и Ираном. Тем не менее, эти два сектора являются лишь малыми частями гораздо более глубокого развития российско-иранских отношений, как пишет The Jamestown Foundation.

Одновременно происходит увеличение российских инвестиций в Иран и, возможно даже в большей степени, рост иранских инвестиций в российские регионы и республики. Две страны находятся на пути к очень глубокой интеграции. Причём Иран продвигается гораздо глубже, чем когда-либо прежде, при полной поддержке Москвы. Нынешние российско-иранские отношения в чём-то напоминают отношения между Москвой и Пекином. При этом для Китая уровень извлекаемой выгоды из нынешней ситуации гораздо выше того, что он может дать России в условиях изоляции. И это уже вызывает беспокойство у Кремля.

Отношения с Ираном в Москве пока таких тревог не рождают. Однако опыт российско-китайских отношений показывает, что кое-кто в Москве может забеспокоиться, если учесть вероятность усиление иранского присутствия в преимущественно мусульманских регионах России. Проникновение Ирана именно сюда может усугубить традиционные трудности, с которыми Кремль здесь сталкивается.

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