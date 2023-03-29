Iran International: военный союз России и Ирана переходит в сферу киберсотрудничества

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере переходит в киберпространство. Это может серьёзно насторожить США.

Соединённым Штатам приходится реагировать на постоянно расширяющееся киберсотрудничество Тегерана и Москвы. В администрации Байдена говорят о регулярных вызовах со стороны Ирана, которые требуют более практичного подхода к режиму. Об этом пишет издание Iran International.

В то время, как Иран поставляет в Россию беспилотники и другое оружие, его кибер-войска атаковали американские базы в Сирии на прошлой неделе. При этом США нанесли ответный кибер-удар, подчёркивая желание избежать более широкого конфликта с Тегераном. Бурно развивающееся военное сотрудничество Москвы и Тегерана включает в себя план оказания помощи союзнику, находящемуся под санкциями, включая и средствами кибер-войны.

В Белом доме заявили, что углубление отношений России с такими "злонамеренными странами" как Иран продолжает вызывать глубокую озабоченность. Сам Иран никогда не осуждал СВО, он начал поставки беспилотников своему союзнику в середине 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.