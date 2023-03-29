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Полностью российские "электрички" могут поступить в РЖД уже к концу 2023 года

1:08
Россия

Уже в конце нынешнего года в распоряжение РЖД могут поступить первые электропоезда, изготовленные полностью из российских компонентов. Об этом рассказал глава компании.

Полностью российские "электрички" могут поступить в РЖД уже к концу 2023 года

Полностью российские электропоезда поступят в распоряжение "Российских железных дорог" во второй половине 2023 года. Такое заявление сделал глава РЖД Олег Белозёров во время заседания в Совете Федерации.

"Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 год", — сообщил Белозёров.

По его словам, РЖД развивает пассажирский комплекс по всем направлениям, включая внедрение новых сервисов, помощь в обслуживании маломобильных пассажиров, расширение маршрутной сети, постоянное обновление подвижного состава и инфраструктуры, а также строительство высокоскоростных магистралей и развитие проектов городской электрички. Созданием полностью российского электропоезда занимается компания "Синара".

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Потеря контроля над железными дорогами грозит развалом страны
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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