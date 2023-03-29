Уже в конце нынешнего года в распоряжение РЖД могут поступить первые электропоезда, изготовленные полностью из российских компонентов. Об этом рассказал глава компании.
Полностью российские электропоезда поступят в распоряжение "Российских железных дорог" во второй половине 2023 года. Такое заявление сделал глава РЖД Олег Белозёров во время заседания в Совете Федерации.
"Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 год", — сообщил Белозёров.
По его словам, РЖД развивает пассажирский комплекс по всем направлениям, включая внедрение новых сервисов, помощь в обслуживании маломобильных пассажиров, расширение маршрутной сети, постоянное обновление подвижного состава и инфраструктуры, а также строительство высокоскоростных магистралей и развитие проектов городской электрички. Созданием полностью российского электропоезда занимается компания "Синара".
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