В ходе конфликта, который произошёл в новосибирской электричке, 19-летний молодой человек сильно избил 17-летнего подростка.
Как пишет Om1.ru, драка в разных весовых категориях случилась в декабре 2022 года. Двое молодых людей ехали в одной вагоне, затем между ними начался спор "о нормах поведения", как уточнили в управлении на транспорте МВД России по СФО.
Словами преодолеть недопонимание молодым людям не удалось, и они решили продолжить выяснение отношений в тамбуре поезда.
"Оставшись наедине, юноши продолжили конфликт, во время которого старший из его участников нанёс удар головой в лицо несовершеннолетнему", — добавили в ведомстве.
После этого парни вновь вернулись на свои места в вагоне, однако обвиняемому этого показалось мало, и он продолжил наносить удары по голове потерпевшему своим смартфоном.
На следующей станции задиру сняли с электрички полицейские. Теперь он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
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