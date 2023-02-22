Спор о "нормах поведения" стал причиной избиения подростка в новосибирской электричке

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе конфликта, который произошёл в новосибирской электричке, 19-летний молодой человек сильно избил 17-летнего подростка.

Как пишет Om1.ru, драка в разных весовых категориях случилась в декабре 2022 года. Двое молодых людей ехали в одной вагоне, затем между ними начался спор "о нормах поведения", как уточнили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Словами преодолеть недопонимание молодым людям не удалось, и они решили продолжить выяснение отношений в тамбуре поезда.

"Оставшись наедине, юноши продолжили конфликт, во время которого старший из его участников нанёс удар головой в лицо несовершеннолетнему", — добавили в ведомстве.

После этого парни вновь вернулись на свои места в вагоне, однако обвиняемому этого показалось мало, и он продолжил наносить удары по голове потерпевшему своим смартфоном.

На следующей станции задиру сняли с электрички полицейские. Теперь он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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