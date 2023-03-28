В Красноярске пока негде разместить 11 новых электробусов

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

В Красноярск готовы поступить 11 новых электробусов, однако их пока что негде разместить.

В этом году мэрия Красноярска закупила 11 электробусов. Однако возникла проблема, касающаяся их размещения. Именно с таким вопросом обратился депутат горсовета Иван Азаренко к мэру Владиславу Логинову. Об этом сообщает prmira.ru.

По словам городского депутата, новые электробусы нельзя хранить на улице, поскольку это будет способствовать снижению их заряда. Решить эту проблему может помочь возвращение в собственность города троллейбусного депо №2 на Телевизорном переулке, считает Азаренко.

Мэр Красноярска заявил, что городские власти в настоящее время уже занимаются вопросом размещения электробусов. Также отмечается, что по техническому заданию закупки транспорта, новые электробусы должны быть доставлены в Красноярск до 31 октября 2023 года, поэтому ещё есть время для того, чтобы решить вопрос.

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