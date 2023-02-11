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Пригожин: Беглов – это разрушенный, уничтоженный Питер

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Бизнесмен Евгений Пригожин дал интервью автору телеграм-канала WarGonzo, в котором рассказал о своем конфликте с губернатором Петербурга Александром Бегловым и отсутствии политических амбиций.

Пригожин: Беглов – это разрушенный, уничтоженный Питер

Основатель и владелец ЧВК "Вагнер", предприниматель Евгений Пригожин рассказал в беседе с журналистом, автором телеграм-канала WarGonzo, за что критикует градоначальника Петербурга. Пригожин подчеркнул, что у него нет политических амбиций, хотя он и выступает против Беглова.

"Вчера прочитал, как Пригожин будет с Мироновым конкурировать, как он бодается с Бегловым. Беглов — это разрушенный Питер, уничтоженный. Просто стыдно. Поэтому я против Беглова, но без всяких политических амбиций. Партии никакие не нужны. Политических амбиций ноль", — заявил бизнесмен.

Пригожин несколько раз критиковал Беглова, называя его неэффективным управленцем. Губернатор со своей стороны также пытался отвечать и пытался переложить на бизнесмена ответственность за городские проблемы.

Полное интервью с Пригожиным вышло на телеграм-канале WarGonzo. Кроме Беглова, бизнесмен обсуждал СВО и другие актуальные темы.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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