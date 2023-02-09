Эксперт по ЖКХ: избежать взрывов газа в домах можно, но поставщик ресурса на это не пойдёт

После трагедии со взрывом газа в Новосибирске следствие в очередной раз назначит крайним одного из погибших, заявил в интервью Pravda.Ru ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук. Тем временем смертей можно было бы избежать, если заставить поставщика своевременно менять газовое оборудование.

В России газифицировано большое количество домов, напомнил специалист, но во многих квартирах стоят старые плиты, которые не умеют перекрывать подачу газа, если пламя погасло.

"Если мы перейдем на новые плиты, которые самоотключаются, если мы поставим в каждых квартирах сигнализаторы, которые перекрывают газ и сигнализируют об утечках, тогда, наверное, взрывы прекратятся", — предположил Федорук.

Безболезненно для потребителей это пройдёт в том случае, отметил он, если обязанность по замене оборудования будет возложена на поставщика газа, который внесёт собственные затраты в будущий тариф. Сейчас при обнаружении неполадок с плитой или газопроводом законодательство предписывает отключать газ, но поставщику это невыгодно, считает эксперт.

Самое печальное, добавил Федорук, что никто вновь не понесёт ответственность.

"Найдут крайнего, из тех кто погиб, или скажут, что человеческий фактор сработал: кто-то не выключил плиту, плита была старая", — уверен он.

В то, что обслуживающая организация могла не обратить внимание на поломку оборудования, которая и привела к взрыву, специалист не верит.

"Это надо быть совсем идиотом, чтобы нарочно не выполнить регламентные работы и получить смерть потребителя твоего продукта", — резюмировал Федорук.

Ранее стало известно о взрыве газа в одном из домов Новосибирска, в результате чего обрушился подъезд пятиэтажного дома.

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