После атаки ВСУ спецслужбы пять часов тушат пожар на заводе под Белгородом

Украинскими боевиками был нанесён удар по предприятию в Борисовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказали местные жители, завод выпускал металлические конструкции для Крымского моста. В результате атаки загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, пишут белгородцы в соцсетях. Пожарные расчёты уже около пяти часов борются с огнём.

"По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб", — заявил губернатор Белгородской области.

Ранее стало известно, что Пентагон согласился передать киевскому режиму дальнобойные ракеты с GPS-наведением.

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