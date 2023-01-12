Глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов устроил внеплановую проверку приёмных отделений местных больниц и остался крайне недоволен результатом.
Он обратил внимание на плохую уборку помещений и недостаточную скорость оказания помощи.
"Если привычка жить в грязи и не выполнять элементарные должностные инструкции, то лучше этой привычкой пользоваться у себя дома, но не на работе", — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Министр напомнил главврачам больниц, что приёмное отделение является лицом отрасли, а потому там необходимо поддерживать максимальную частоту и порядок, сообщает издание newsnn.ru.
"Очень надеюсь, что главные врачи соберут свои команды и подтянут работу "приемников", — резюмировал Мелик-Гусейнов.
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