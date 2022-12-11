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В Петербурге сносят еще одно историческое здание – "Живой Город"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские активисты обратили внимание на снос части исторического здания начала XX века комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная. Общественники полагают, что в ближайшее время демонтажные работы на объекте продолжатся.

Движение "Живой Город" в своем телеграм-канале опубликовало фотографии, подтверждающие факт сноса части здания машинного отделения из комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, расположенной на Боровой улице. Год постройки объекта, по данным Росреестра, — 1903.

 

 

Активисты считают, что демонтаж здания в ближайшее время продолжится, так как на сайте госзакупок был обнаружен тендер на работы по сносу данного объекта, размещенный в сентябре 2022 года. Заказчиком выступает АО "Федеральная пассажирская компания", а победителем конкурса было объявлено ООО "ДеСтрой СПб".

"Живой Город" отмечает, что историческое здание не имеет статуса объекта культурного наследия и не попадает в зону охраны, однако планомерное уничтожение исторических объектов в Санкт-Петербурге вызывает у общественности беспокойство.

Ранее неоднократно сообщалось об участившихся случаях сноса исторических зданий в Северной столице, в том числе объектов культурного значения. По мнению жителей города, градозащитников и активистов, такая тенденция сохраняется на фоне бездействия Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, а в отдельных случаях и при содействии профильных комитетов. При этом чиновники словно не видят в происходящем реальной проблемы, в связи с чем горожанам приходится обращаться за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Так, в начале декабря "Живой Город" опубликовал информацию о подготовке к сносу исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А. А. Парамонова на углу Масляного канала и Кожевенной линии, после чего глава ведомства поручил исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой провести соответствующую проверку и представить доклад. Как писали СМИ, в сложившихся обстоятельствах Бастрыкин стал последней надеждой петербуржцев на спасение исторического наследия Северной столицы.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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