Чат-бот помогает московским врачам и их пациентам экономить время

Жители Москвы активно используют медицинские чат-боты. Они помогают как пациентам, так и врачам экономить собственное время. К настоящему моменту этой опцией воспользовались уже 1,4 миллиона раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. С помощью нового сервиса можно передать жалобы на самочувствие хирургу, терапевту, гинекологу, оториноларингологу, офтальмологу, а также педиатру. Постепенно перечень врачей-адресатов будет расширяться.

Пользоваться чат-ботом очень просто. После записи к врачу пациент получает СМС или пуш-уведомление со ссылкой на специальный опросник — в нем собраны основные вопросы о самочувствии больного. Благодаря ему медик еще до приема сможет ознакомиться с жалобами, то есть собрать первичный анамнез, что ускорит процесс постановки предварительного диагноза. Раньше медики зарывались в куче бумажек и были вынуждены заполнять вручную все карты пациентов. Модернизированная же система здравоохранения, которая идет в ногу со временем, избавила их от этой необходимости. Теперь все данные максимально переведены в электронный формат. А такие помощники, как чат-бот, дают возможность больше времени уделить именно осмотру и общению с пациентом, ведь время приема больного у врачей тоже ограничено.

Это крайне удобно — заранее знать, что беспокоит пациента. Того же принципа придерживаются в столичных больницах и при организации питания больных. Для них комбинаты питания разработали и внедрили индивидуальные лечебные рационы. Принцип такой: исходя из диагноза врач предписывает больному определенный диетический стол, эта информация поступает профильному комбинату, который потом в соответствии с предписаниями его кормит. Комбинаты питания получают заказ на конкретное число определенных рационов, их и доставляют. Потом человеку прямо в палату приносят именно тот набор блюд, который прописан ему по показаниям. Сами пациенты отмечают, что это крайне удобно:

"Питание даже радует, потому что здесь приносят все в таких индивидуальных контейнерах — это очень удобно. Питания этого достаточно — тоже опять же есть чем сравнить. То есть и по количеству, и по рационам мы довольны", — рассказывала роженица перинатального центра ГКБ Ворохобова.