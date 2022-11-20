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Петербург оказался вновь не готов к приходу снегопадов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург пришли холода и первые снегопады. Осадки пока невелики, но даже они оказались не под силу коммунальным службам. Особую проблему представляет гололед, сковавший улицы.

Петербург оказался вновь не готов к приходу снегопадов

Несмотря на обещание чиновников Санкт-Петербурга учесть ошибки прошлой зимы и обеспечить своевременную уборку улиц, жители города продолжают испытывать тревогу за свое здоровье, выходя на улицы города. Дороги и тротуары Северной столицы покрывает тонкая корка льда, вопреки обещаниям чиновников обрабатывать город противогололедными смесями. Судя по всему, работы проведены некачественно и не везде, так как во многих районах асфальт превратился в "каток".

Ненадлежащая обработка улиц уже привела к увеличению ДТП. Тематические городские паблики переполнены сообщениями о дорожных происшествиях, которые могут быть вызваны повышенной скользкостью. Ранее глава комитета по благоустройству Василий Пониделко рапортовал о наборе 90% персонала для уборки городских дорог, однако результатов пока не наблюдается.

Снега в городе все еще немного, однако даже он не убран должным образом. Очевидно, что в случае увеличения снегопадов город накроет очередной коллапс. Напомним, предыдущая зима стала настоящим испытанием для жителей Санкт-Петербурга: люди не могли выйти из своих домов из-за сугробов, травмпункты были переполнены, а дороги — скованы пробками. Родители малышей и инвалиды-колясочники с трудом передвигались по улицам, так как колеса буксовали в снегу, а пожилые люди опасались выходить из дома из-за риска упасть. Кроме того, убранный снег не вывозился вовремя, и грязные снежные кучи неделями лежали под окнами горожан и возле исторических достопримечательностей, портя виды города.

Отметим, что на счету губернатора Александра Беглова уже две "снежные" зимы, и обе, вопреки заявлениям об извлеченных уроках, сопровождались неудовлетворительной уборкой снега.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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