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Сергунина: "Бизнес-уик-энд" проведет серию обучающих мероприятий для молодежи

Россия » Центр » Москва

В столице начинается новый сезон проекта "Бизнес-уик-энд", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Он откроется серией из 10 обучающих мероприятий для молодых людей от 14 до 35 лет, которые хотят начать свое дело или уже являются предпринимателями. Занятия пройдут с 9 ноября по 21 декабря. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Сергунина: "Бизнес-уик-энд" проведет серию обучающих мероприятий для молодежи

"Под руководством опытных наставников участники тренингов будут создавать модели предприятий в сфере ИТ, услуг и производства. Они получат навыки работы в команде, ведения переговоров, исследования рынка. Результатом этих занятий станет разработка идей для стартапов в выбранных областях. В следующем году молодые люди смогут продолжить их развитие уже в более продвинутых программах обучения "Бизнес-уик-энда”", — рассказала Наталья Сергунина.

Участники разделятся на команды до пяти человек. Для них предусмотрены задания с элементами нетворкинга, мастер-классы, выступления известных предпринимателей. В каждом тренинге — три призовых места. Победители получат соответствующие сертификаты и приглашения на другие занятия, например, по ораторскому мастерству. Также будет возможность получить приз от спонсоров.

Занятия пройдут в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, "Цифровом деловом пространстве", технологической площадке "Старт Хаб" на "Красном Октябре", Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова и в других местах.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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