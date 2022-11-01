Военком Оренбургской области Дмитрий Килеев сообщил о старте с 1 ноября осенней призывной кампании в регионе, в рамках которой в Вооружённые силы РФ отправятся две тысячи новобранцев.
Он поспешил успокоить родителей будущих солдат: проходить военную службу на новых территориях России срочники не будут.
Согласно указу Владимира Путина, новобранцы не могут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, напомнил портал 56orb.ru. Поэтому служить призывники будут за пределами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Более 400 человек отправят в части Центрального военного округа, а тех, кому позволят здоровье и выносливость, распределят в ВДВ, морскую пехоту и спецназ. Авторы материала напомнили, что из-за объявления в России частичной мобилизации сроки призывной кампании были сдвинуты, потому она окончится 1 января 2023 года.
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