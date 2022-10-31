Гладков: ВСУ обстреляли село Никольское в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что сегодня украинские боевики вновь обстреляли регион. На этот раз под ударом оказался населённый пункт Никольское.

"В результате прилёта снарядов повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место", — написал он.

По словам руководителя региона, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

Ранее он сообщил об атаке армии Украины на село Красное, которое находится в Шебекинском городском округе.