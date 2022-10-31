Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что сегодня украинские боевики вновь обстреляли регион. На этот раз под ударом оказался населённый пункт Никольское.
"В результате прилёта снарядов повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место", — написал он.
По словам руководителя региона, электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.
Ранее он сообщил об атаке армии Украины на село Красное, которое находится в Шебекинском городском округе.
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