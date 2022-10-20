В одном районе Тюменской области ввели карантин из-за туберкулёза у птиц

В Тюменской области ветеринары сообщили о заражённых туберкулёзом курицах. Из-за этого на территории Юргинского района объявили карантин.

Как написали в nashgorod.ru, проходит ликвидация инфицированных птиц. По информации издания, симптомами туберкулёза являются, например, потеря веса и увеличение лимфоузлов.