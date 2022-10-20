В Тюменской области ветеринары сообщили о заражённых туберкулёзом курицах. Из-за этого на территории Юргинского района объявили карантин.
Как написали в nashgorod.ru, проходит ликвидация инфицированных птиц. По информации издания, симптомами туберкулёза являются, например, потеря веса и увеличение лимфоузлов.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.