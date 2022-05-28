Дело по факту сброса заражённых туберкулёзом листовок возбуждено в ЛНР

В ЛНР возбуждено уголовное дело по факту распространения над луганским селом украинскими военными туберкулёза посредством беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает министерство госбезопасности республики.

По его данным, в ноябре 2020 года ВСУ при помощи беспилотника "Лелека" сбросили на село Степное Славяносербского района ЛНР листовки в виде денежных купюр, которые были заражены туберкулёзом.

"Установлено искусственное заражение листовок чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулёзного процесса", — говорится в сообщении министерства.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Луганские следователи подозревают в совершении преступления шестерых лиц, личности которых устанавливаются.